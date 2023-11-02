AKIRA談起兒子，臉上露出慈父的微笑。（寬魚國際提供）

由「國民姊夫」AKIRA領軍的「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」與EXILE主唱TAKAHIRO聯手，將於12月9日在台北流行音樂中心開唱，AKIRA今（2日）代表團體旋風來台30小時催票，團體在9月迎接出道23周年，他坦言體力確實跟年輕時相比有差，但他認為舞台魅力與表演層次更進步，過去都是用蠻力在跳舞，現在則能夠更精準了解身體，會選擇適合自己的舞蹈，他平時也會透過高強度運動維持體力，自嘲鍛鍊的時候像野獸，如果觀眾想看，演唱會或許有機會秀肌肉。

台上化身猛獸，一下台就變回暖爸，AKIRA還自曝會跳〈Baby Shark〉等兒歌逗兒子笑，有次小孩在車上不耐煩，他跳完後還特別加上Krump（街舞形式）的動作，意外發現兒子很捧場，「他非常喜歡，小朋友也是能感受到能量（可愛跟猛男版）的不同」，老婆林志玲也會在旁邊跟著一起開心跳。而升格當爸1年多，他也直言：「練舞比較辛苦！有了家庭之後，很多時間都不是自己的了，我跟老婆會分配輪流照顧，我也很常在家帶小孩時，邊推娃娃車邊鍛鍊，抱小孩時也會。」語畢還站起來親自示範如何推嬰兒車上坡道順便練習深蹲。

AKIRA也自豪，兒子非常有同理心，「同年齡的小孩來家裡玩，兒子就會把玩具給他們玩，他也會看類似家家酒的節目，喜歡看幫忙誰、做事情的動畫」，聽到記者大讚爸媽教的好時，他也用中文回「謝謝」，但認為兒子沒有比較像誰，「因為我們都有這種習慣，可能小朋友的聲量很大，這一點像我，細心、愛照顧像媽媽比較多。」並補充自己的教育方針，是遇到不對的事情不會生氣對小孩直接說「不可以」，而是教他怎麼解決問題，「比如他打翻水，就會叫他自己擦乾淨，他狂哭的時候，就順著引導他的心情，而不是叫他不要哭」。

他也提到，兒子目前身型比一般幼兒還大，可能是因為遺傳到夫妻兩的身高優勢，剛出生時五官像林志玲的家人，現在眼睛則跟林志玲越來越像，至於會不會希望兒子跟自己年輕時一樣成為足球健將，他也說，雖然希望兒子跟自己一樣喜歡運動，但小孩喜歡的他都會支持，畢竟是他自己的人生，目前是否有展現表演慾，AKIRA表示「他還不到2歲，只有在比較嗨的時候轉來轉去，還沒有表演的概念」，等未來長大一點會想讓他來看看演唱會，感受爸爸站在舞台上的感覺。

「放浪兄弟2023台北演唱會」將於12月9日（六）晚間6點在台北流行音樂中心舉行，門票11月5日（日）中午12點開賣，購票請洽KKTIX，演出相關資訊請洽寬魚國際官方臉書、IG。