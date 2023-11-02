被房地產市場的低迷困擾兩年後，眾多中國城市紛紛准許房地產開發商降價以吸引買氣，不過此舉卻招來購房業主群起抵制。這種反市場行為的做法使得地方政府與開發商極為困擾，專家質疑，業主以抗議方式抵制降價擾亂交易序，反而可能使房價下滑更趨惡化。

《華爾街日報》分析稱，與其他國家房價市場決定不同的是，中國政府長期以來嚴格控制房價。儘管新房銷售成交量大幅滑坡，但主要城市的官方房價指數仍能維持虛假繁榮的景象。

中國南方廣東惠州一家開發商在10月初「十一」長假期間降價，新價格較2020與2021年售價降了一半，隨即遭至同社區業主強烈反對，他們向政府投訴開發商擾亂市場並要求賠償，最後開發商被迫停止降價，所有新價格成交合同因而作廢。

報導指出，10月份在湖北武漢和福建廈門也發生了類似事件。這些衝突表明，中國正試圖取得艱難的平衡，既要努力支撐低迷的房地產行業，又要避免激怒民眾和可能引發的社會動盪，而房價做為最有價值資產，預期貶值可能會損害消費者信心。

仲量聯行(Jones Lang Lasalle)首席中國經濟學家龐溟(Bruce Pang)表示，市場繼續尋底之際，這是一場房主、開發商和地方政府之間的拉鋸戰。持續下滑的房地產市場已成為一個拖累中國經濟復蘇的重要因素，中國政府和決策者已多次嘗試重振購房需求。

報導說，由於重振房地產銷售已成為開發商和整體經濟的關鍵任務，最近幾個月中國政府鼓勵地方政府取消大部分購房限制，包括降低房貸首付比例、放寬首次購房規定，並增加購房補貼等優惠措施。

大大小小的城市都已開始取消房價限制，這麼做實際上是允許開發商自行定價。在仍有限制的地方，通過向購買公寓的人免費贈送家電、車位甚至黃金，實際上已經在打折賣房。

眾所周知，中國業主一直激烈反對降價，2008年到2011年間曾發生多次業主抗議開發商降價事件。一旦出現類似事件，負責控制當地房價的地方政府通常會進行干預，以防止此類情況升級為社會不滿。

香港中文大學教授陶然表示，維護社會穩定很重要，地方政府不希望房價下跌過多，因為這可能導致土地價值大幅下滑，進一步減少政府收入來源。但是，如果房價不降，市場就不可能觸底反彈。