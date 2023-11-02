10月30日，印度空軍第4中隊的MiG-21最後一次飛行，與它伴飛的是剛入列的Su-30MKI戰機。印度空軍的MiG-21服役達到60年，機件過於老舊，使得它幾乎每年都有墜毀事故。

空軍科技(Airforce-Technology)報導，無論如何評價，蘇聯的MiG-21 絕對在戰鬥機歷史上，有著特殊的地位。它是蘇聯對外輸出最多的戰機，產量達到11000架以上，至今仍是產量最多的噴射戰鬥機。它的速度快、操作容易，也有簡易的雷達，在社會主義與第三世界陣營，是最倚重的戰鬥機，在越戰期間，北越空軍有好幾名空戰王牌，都是MiG-21的飛行員。相對的，對西方與親美陣營來說，MiG-21是棘手難纏的角色，它也迫使美國空軍重新檢追戰機發展方向。

對印度來說，這是印度空軍獲得的第一種超音速噴射戰機，於1963年投入使用，1966年起進入第4中隊服役，並且在與巴基斯坦的歷次邊境衝突戰(1965年、1971年)中，發揮了巨大作用。

印度在1980年代起就開始研發自製輕型戰鬥機(LCA)，但是發展過程風波不斷，終於在2001完成了首飛，定名為光輝戰機(Tejas)，然而離正式服役仍然遙遙無期，這使得印度空軍的MiG-21必須拖著老邁的機體持續工作，原本MiG-21的安全性就不算好，受到機體老舊影響，事故率更是直線飆升，總計印度空軍946 架 MiG-21，有476架墜毀，接近一半。

2011 年，印度宣布逐步淘汰MiG-21，改用購自俄羅斯的Su-30 MKI側衛戰機，和本土的光輝戰機來取代，然而光輝戰機直到2015年才完成第1架交付；至於Su-30MKI，這兩年的交付經常延遲，這是受到俄烏戰爭影響，許多供應商的零件取得不易所導致。

印度空軍Su-30MKI與自製的光輝戰機。(圖/印度空軍)

Su-30 MKI是由蘇霍伊設計局(Sukhoi)根據印度斯坦航空有限公司提出的性能要求，所推出的專為印度空軍設計的版本，字尾的I就是指印度。MKI是一種多用途戰鬥機，具有機體大、武器載荷大，空戰性能不錯的優點，它有一對全動前翼，還有可偏轉噴嘴，使其有高度機動性。

2017 年 11 月，印度空軍成功測試了 Su-30MK發射「空射型布拉莫斯超音速巡弋飛彈」，射程為 290 公里。兩年後，又進行了第3次實彈射擊，印度空軍有意將MKI設定為海上遠程打擊戰機。

儘管印度與美國的夥伴關係蓬勃發展，美國希望印度能轉向採購美國戰機，但是根據《2023-2028 年印度國防市場》報告顯示，他們仍然是俄羅斯的長期戰略夥伴。事實上，印度所購買的西方戰機，更傾向選擇法國貨，包括現役的幻象2000，以及更新銳的飆風戰機。