百億大亨朱國榮「沒戴電子腳鐐」棄5億保金潛逃，為了防止類似案件再發生， 連一鮑魚」前負責人、「摩坦利」投資公司負責人鍾文智，遭檢方起訴指控2010年間炒作新加坡商「揚子江船業公司」TDR，短短一個月就獲利2億，二審台灣高等法院改判17年6月，目前最高法院審理中，高院也裁定對鍾男上電子腳鐐行科技監控，他不服已提抗告。

不過，鍾文智遭科技監控後，卻斷線、失聯，法官緊急開具拘票指揮警方將鍾拘提到案，他辯稱未注意才漏接手機但遭法官當庭告誡。

高院裁定自2022年10月18日至2024年10月17日止使用電子腳鐐監控鍾文智，且原本的強制處分不受影響，必須按時到派出所報到、不得出境。

檢方起訴指控，鍾在2010年間因新加坡掛牌上市的「大陸江蘇揚子江船業控股有限公司」，在台發行的存託憑證（TDR），認有利可圖，2010年9月8日起，利用10多個人頭戶，炒作揚子江TDR獲利數億元。