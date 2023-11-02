台灣籃壇近期傳出涉賭、打假球爭議，籃協副理事長陳國恩2日主動帶領副祕書長暨SBL代表張承中、T1聯盟會長錢薇娟、祕書長王志群、常務監事黃芯玫及PLG聯盟代表鄭偉柏，共同拜會臺灣高等檢察署張斗輝檢察長。期望能由高檢署支援各球團法治教育，並持續深化檢調單位與聯盟合作，以達到反賭、反毒、反暴力與反詐騙之目標。

張斗輝強調，本次會面主要以健全職籃環境為目的，由高檢署至各地檢察機關，均為各個聯盟、球團以至於球員之重要夥伴，應以合作方式共創更好，建構國人對台灣籃球的支持與喜愛。

高檢署表示，針對近期職籃球員涉賭相關情事，如何建構並落實未來預防機制為首要課題。3聯盟將與高檢署建立顧問機制，由高檢署指派專責顧問，建立聯繫網絡，強化資訊傳遞與協同作業能力。除高檢署外也將督請各地檢察署、轄區司法機關成立「防制職籃不法事件小組」，針對各地區球團進行法制教育課程、賽事監看等多項內容，持續進行積極作為。另於智能偵查部分，檢警單位也將強化網路巡邏作業，對於網路賭盤多加查緝，主動發掘不法案件。

除反賭政策方針外，高檢署把握此次合作機會，未來也將向3聯盟隊職員、裁判、工作人員宣揚反毒、反暴力、反詐騙之正確觀念，希冀藉由此次契機共築潔凈籃球環境願景。