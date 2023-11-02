金曲歌王羅時豐的小兒子捲入一起搶劫案，北市北投區30日發生起強盜案，余姓與胡姓男子均稱是羅姓女子的男友，余以感情糾紛為由，找來另外4名朋友幫忙，毆傷胡姓男子，並將羅女帶往北市東湖，胡男頭部受傷報案，並稱自己手機遭搶，警方數小時後找到羅女，在場帶回余等5人釐清案情，其中一名在場助陣男子是羅時豐的小兒子羅森宇，訊後依強盜罪函辦。

警方表示，警方10月30日凌晨在北投東華街接獲報案，胡姓男子頭部流血，聲稱遭人強行取走手機以及5萬元，羅姓女友遭擄走，警方立即與刑警大隊組成專案小組，經過2小時許，在東湖發現該名女子，但羅女稱，自己沒有被擄走，也沒有受傷。

警方為了釐清案情，立即聯繫士林地檢署檢察官，但因案情不明，余姓主嫌、羅男、蔡男、鄭男、梁男等5人，起出作案用的BB槍、球棒、手機等證物，當場被請回警局說明，其中羅男則是藝人羅時豐的小兒子羅森宇，他聲稱在夜店認識余男，幫朋友助陣，並參與強盜案，警方一併帶回製作筆錄釐清案情。並依強盜罪送辦。

據了解，該名女子到案後向警方表示，她與胡姓男子並非男女朋友關係，她與胡男在西門町搭訕認識後，胡男緊抓她不放，甚至拿雙方的接吻親密照做為要脅，讓她備受困擾，一氣之下趁著胡男來她住處時，找來余姓男友，再撂來鄭姓男子與羅姓男子等人，將胡男暴打一頓，並搶走手機。

而警方獲報後火速在東湖一帶逮捕余姓男子等3人後，其重的羅姓男子是羅時豐的小兒子。羅時豐的小兒子到案後表示，他並未參與打人，只是跟著朋友一起去「救人」。至於詳細案發原因仍有待警方進一步調查釐清。

北投分局呼籲，民眾如有感情困難等，應循正常管道抒發，切勿於網路尋覓與輕易相信陌生人，騙財騙色手段花招百出，如有疑義可逕撥110電話諮詢或就近尋求警方協助，本分局為展現維護治安之決心，對於此類犯罪將持續積極偵辦實施打擊，如有酒醉鬧事、聚眾鬥毆等不法情形，警方必定依法嚴辦，絕不寬貸以維社會秩序與民眾身命財產之安全。