57歲日本女星齊藤由貴，曾是80年代紅極一時的玉女偶像，結婚29年有3名子女，在2017年被爆出和已婚家庭醫生搞雙重不倫，一開始不願承認，直到媒體曝光她破廉恥吻照加上遭小王出賣，最後只好認了出軌，形象破滅，一直到近年才復出演藝事業。

沒想到，因為婚外情醜聞形象全毀的她竟死性不改，被爆出與人夫醫生持續糾纏，在上月28日夜闖男方位在橫濱市的診所，被拒絕開門她就在門外大鬧，最終由執法人員到場，鬧劇才落幕。

據《東網》報導，對此，齊藤由貴所屬事務所回應，證實當日齊藤由貴的確有到男方診所，不過也強調兩人關係早在2017年後斬斷。據悉，齊藤由貴1984年入行至今，情史精彩，曾爆出介入歌手尾崎豐、藝人川崎麻世婚姻，傳出不倫緋聞，1994年她和圈外男友結婚，育有1男2女，不過2017年周刊公開她不倫醜聞，與人夫醫生「十指緊扣」親密照遭曝光，但她一開始否認婚外情，並強調只是誤會，之後媒體持續曝光她忘情和男方「破廉恥接吻照」，慘遭打臉她說謊，已婚小王也出面受訪，承認2人不倫戀長達5年之久，演藝形象重挫，還被外界封為「魔性之女」。

1985年齊藤由貴發行單曲《畢業》，正式以歌手身分出道，1986年是她事業爆發的一年，主演NHK晨間小說連續劇《跳駒》，平均收視率高達41.7%，話題性和評價都非常高，讓她成功走進大眾視野，成為聞名全國的女星。後來雖因為醜聞形象大跌，但沉寂一段時間後，現正參演女星今田美櫻新劇《最喜歡的花》。