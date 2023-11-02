邱勝翊（王子）今（２）日擔任「愛妳不「肺」力」公益大使，暖心號召民眾加入「應援箱」募集計畫。近日蕭敬騰與Summer結婚，王子表示：「家有喜事，相當開心也恭喜他們。」看著老闆、經紀人甜蜜幸福，是否被催促進入人生下一階段？王子則表示目前單身，一切順其自然。

王子相當熱愛各式球類運動，他日前與周杰倫、昆凌於上海會面網球球星費德勒，難掩臉上的雀躍，「相當興奮能親自與國際巨星見面。」他近期也迷上高爾夫與網球，他認為養成運動習慣不僅是愛護肺部的首要重點之一，且在戶外運動能呼吸新鮮空氣讓身心舒暢。

王子與家中奶奶、媽媽、嬸嬸、姑姑這些「媽媽們」的感情深厚，在分享「愛肺法則」時，他也特別提到雖然不常親自下廚煮飯，但身為長子、長孫，在家就常常擔綱『油煙糾察隊』的角色，「我總是像個老媽子般確認抽油煙機有沒有打開。」只要家裡有人煮東西時忘記開抽油煙機，他就會忍不住在一旁碎唸。

重視家人健康的他也分享常趁過節時，以全身健康檢查作為另類禮物帶全家人去健檢，笑稱自己在健康這方面非常重視也不小心變得很嘮叨。而擁有好人緣的他也不忘調侃自己「體貼女性還算在行」，平時就會透過不同方式關心身邊女性友人的身體健康，勸戒菸、鼓勵運動、甚至調整飲食。