越媒報導，越南已開始為北部一條連接中國的鐵路投資案制定初步可行性研究報告。根據規劃，這條電氣化鐵路將採用1435公釐的標準軌距、斥資約110億美元，預計2030年前開始興建。

越南前鋒報（Tien Phong）報導，越南交通運輸部指定越南鐵路計畫管理委員會為這條連接中國的老街-河內-海防鐵路投資案制定初步可行性研究報告。執行時間自即日起至2025年。

這項投資案是為了確保越南可經由中國與國際鐵路網互通，確保可與其他交通工具便捷轉運。這條鐵路將成為越南北部地區東西經濟走廊的主要運輸軸之一，滿足優質、快速、方便、安全的運輸需求。

根據越南2021至2030年的鐵路網規劃，至2050年，老街-河內-海防鐵路全長約380公里，為1435公釐標準軌距的電氣化雙軌鐵路。

這條鐵路完工後將把海防廷武港（Dinh Vu）、南塗山（Nam Do Son）與萊縣（Lach Huyen）港區連接起來，並在老街與中國連接，確保列車可直達中國昆明-河口北鐵路系統。

越南交通運輸部表示，老街-河內-海防鐵路已基本完成詳細規劃。這條鐵路為客貨兩用，總投資約100億至110億美元。