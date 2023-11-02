2023年11月2日新北市／民進黨立委吳琪銘（前排左二）表示，自己從議員時期就很關心地方建設，三鶯大橋過去因汽機車混流，經常發生車禍，如今提早5個月完工也順利通車，感謝中央地方一起努力。（劉瑋晴攝）

三鶯大橋開放全線通車滿1個月，新北市工務局與內政部國土管理署今（2日）下午共同視察三鶯大橋改建工程通車情形，明明由市府主辦，但工務局報告完後，卻遭立委吳琪銘的助理搶下麥克風，助理當場邀請綠營民代致詞，宛如現場主持人。國民黨立委參選人、新北市議員林金結痛批，該行程就是民進黨自吹自捧，壓著市府共同會勘而已。

新北市政府自2018年起在原址展開三鶯大橋改建，由市府爭取預算並獲得內政部國土管理署補助，總經費約23億元。今日由工務局副局長馮兆麟陪同內政部國土管理署長吳欣修、民進黨立委蘇巧慧及民進黨立委吳琪銘，前往現場視察通車情形。

視察過程前，由工務局官員報告，豈料報告完畢後，吳琪銘助理竟搶下國土署官員麥克風當起主持人，邀請綠營民代們致詞。

吳琪銘致詞時表示，自己從議員時期就很關心地方建設，三鶯大橋過去因汽機車混流，經常發生車禍，如今提早5個月完工也順利通車，感謝中央地方一起努力。國民黨議員林金結痛批，吳琪銘當議員時從來沒有關心過，去翻歷屆會議記錄就知道，質疑根本是割稻尾。

林金結表示，三鶯大橋這案從十幾年前開始萌芽，當初也是經過多次會議及討論才有現在的設計與架構，吳琪銘之前當議員時，根本都沒參與，質疑吳琪銘根本不知道為什麼三鶯大橋會有4車道，今天這個行程就是民進黨自吹自捧，壓著市府共同會勘而已。

國民黨新北市議員呂家愷表示，希望市府或其他民代團隊，行程上都應維持行政中立，不該讓公務預算變成私人收割大會，不要忘記做人最基本的尊重；三鶯大橋歷經多個時期，從縣市改制直轄市，許多里長及民代都有參與，不是只有現在的立委才有功勞。