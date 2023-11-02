房價到底還會不會漲？網友透露，家人感覺近來房價已經達到高點，想將位於台北市大安區的老家賣掉，因此上網諮詢有無沒顧慮到的風險，結果其他人都苦勸不要賣，還有人直接表達看屋意願。

鄉民「fatuous」今（2）日在PTT房屋板表示，老家在北市大安區，是一間30多年的電梯公寓，室內坪數30坪左右，幾乎沒有公設，距離捷運站只需要走路10分鐘，因為已租人超過10年，因此租金維持2萬多元沒漲過。

原PO透露，家人考量近年房價來到高點，尤其台北市感覺更難再漲上去，且收租效益感覺不大，因此考慮將老家賣掉，讓他好奇詢問現在是否為賣房的好時機，「不知道有沒有沒有顧慮到的風險？還是說就擺著?或是拿去做其他投資？all in美金會是更好的選擇嗎？」

其他人看完後馬上苦勸不要賣，喊話「大安區的房別賣啦，當傳家寶」、「賣掉就買不回來了」、「增貸不就好了，大安區這麼值錢」、「板上防守範圍在雙北的，很多人願意接盤」、「賣掉會買不回來，因為漲上去了」、「建議你調漲房租就好，你真的覺得一定想賣，站內信私我，我和我爸馬上來看房收」。

也有不少人對於超低的房租感到不可思議，說「這地點跟大小，租三萬真的太佛了」、「大安區30坪電梯公寓，租金5萬起跳，不要客氣，直接一次漲足」、「可以漲租金，不要賣」；原PO則解釋，租金會這麼低的關係，是因為懶得面試新租客，才會在遇到好租客後就一直維持原本的金額。