梨長推出高品質彩膠唱片。（StreetVoice街聲提供）

梨長（LINION）近來推出《HIDEOUT》限量透光水藍彩膠唱片，LINION說：「不管你是在哪裡打開這張彩膠，絕對一秒進入海洋。」LINION也開始準備11／17與好友阿蘭AC合作的「海男島」演唱會彩排，講起這場演唱會的初衷，他搞笑地說：「因為我們想組個Boyband啊。」

原來太多粉絲敲碗專場，LINION又想要來點不一樣的內容，於是和阿蘭AC兩個人決定一起演出，「後來找的樂手也都是男生，覺得很像男團出道，但我們的年紀好像也不算年輕偶像，感覺是歷練了幾年然後變得很有實力、有才華的男團出道演唱會，一定跟一個人的專場很不一樣啦，沒來看真的會虧到。」

談到「海男島」演唱會命名由來，LINION本身住在淡水，沒有工作不是往海邊跑，甚至準備去考自由潛水執照；而阿蘭AC從小的記憶就跟海洋離不開，小時候只要爸爸要帶他出門，一定就是出海去捕魚，兩人碰面不是去海裡就是去漁港，很會料理魚的阿蘭AC有空時會到淡水找LINION，兩人就直接到不同的漁港去看看，因為阿蘭AC會教LINION怎麼分辨魚類，兩個大男生就常一大早出現在漁港「聞魚」，常常獲得魚市場裡各方的注目眼光。也因此兩人討論演唱會時就決定一定要和海洋有關係，最後命名為「海男島」 。