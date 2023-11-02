俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭持續進行，有關2國之間戰鬥影片不斷上傳至社群網絡。上週一支十分罕見的影片，顯示出1隻「老鼠」緊緊抱著1架俄羅斯穿越機（FPV）自殺無人機，上面所綁著的火箭推進榴彈（RPG）彈頭上，最終這架自殺無人機直接撞向烏克蘭的陣地，而這隻老鼠也不幸成為這場戰爭的受害者。

Interesting situation at the front. A field mouse climbed on an FPV drone and went into legend. 😁 pic.twitter.com/yuZ4dGa1BE — Sprinter (@Sprinter99800) October 25, 2023

據《保加利亞軍事新聞》（Bulgarian Military）31日報導，這段影片最早出現在社群媒體電報（Telegram）上分享，關於事件發生的時間並無具體資訊。不過根據在電報上分享這支影片的貼文訊息，事件地點似乎位於南的頓內茨克地區。

本報先前報導，在烏克蘭大反攻時1台陸製的穿越機單價僅為4300塊台幣，綁上1顆RPG-7的串聯彈頭PG-7VR就能達到跟標槍飛彈（FGM-148）1發600萬台幣一樣的效果，航程還遠比標槍2.7公里的射程更遠，雖然標槍飛彈主打射後不理，但要操作人員需要如此逼近到敵方目標，也就需要考慮到如何平安撤離，還不如使用射程5公里的拖式反坦克飛彈。因此這樣性價比高的的軍事科技奇異點，十分適合我國把握住。