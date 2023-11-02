郭台銘總統連署站頻傳狀況，新北地檢署昨（1）日配合台北、基隆與桃園共4個地檢署同步發動搜索，指揮警調搜索轄內連署站，複訊後諭知10人以1萬至7萬元不等交保，另諭知1人限制住居。

北北基桃四地檢署陸續接獲線報，指出郭台銘連署站有人涉嫌以連署送27元瓶裝米酒吸引民眾參與連署。知情人士透露，不排除原本可能是部分連署站的負責人發起送米酒活動，其餘地區跟進，才會變成四縣市都有連署站傳出連署送米酒。

據悉，除了送米酒外，部分連署站還有另外送連署人一些「小東西」，疑似因此導致贈品超過規定的30元，檢警才會發動搜索，至於是否有人統籌整個「送米酒事件」，仍須透過金流慢慢往上追查。

新北地檢署昨天指揮警調兵分7路搜索轄內連署站，並為不影響連署，複印少量連署書作為證物帶回，另拘提11名被告到案，複訊後檢方諭知10名被告1至7萬元不等交保，1人限制住居。