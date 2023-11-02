是夫妻也是神隊友， 《搜狐網》點名3對生肖夫妻是最有錢組合，不論相知相惜、打情罵俏或同甘共苦，在婚姻這條路上，他們就像是財神加貴人的組合，注定可以有錢到終老。

▌生肖馬＋羊

生肖馬和生肖羊能夠互相理解、互相珍惜成為伴侶。成為夫妻後，彼此變得更加恩愛，可以說，生肖馬留下的另一半，很可能就是羊年出生的人！夫妻倆同樣才華橫溢、聰明才智相當，即使出身貧困，兩人結婚後幾年也能富裕起來，成為一對數錢的鴛鴦直到終老。

▌生肖牛＋雞

生肖牛和生肖雞結婚總有爭吵，兩人都同樣固執，一見面就如仇人般廝殺，但是彼此的愛卻牢不可破；無論發生多少爭吵，兩人都不太會分開。他們固執的性格注定了這一點，那就是生活多麼困難，他們都被迫生活在一起，最後印證一句話，「打罵」之間的感情是密不可分的。

▌生肖蛇＋鼠

生肖蛇做事細心、行動獨立，在事業上有強大的創業精神，所以他們的事業和工作都很成功。生肖鼠很聰明、懂得計算、工作能力強，往往能成為某一領域的成功人士。當他們在一起時，彼此關係越來越深，並有共同的理解，所以能在事業上功成名就。如果兩人相互扶持，夫妻同甘共苦，婚後必然繁榮昌盛，賺到大錢。