女星歐陽娜娜是人氣星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，與另外兩名姊妹歐陽妮妮、歐陽娣娣，從小就特別受關注，歐陽娜娜擁有才女氣質和甜美外型，近年在演藝圈發展順遂，擁有一大票粉絲；她近日曬出自己的萬聖節變裝照，蕾絲激短洋裝只到腿根，火辣模樣讓網友急喊：「把衣服穿好」。

歐陽娜娜1日在Instagram曬出多張萬聖節照片，她穿著黑色蕾絲小洋裝露出大片香肩，及膝的黑色絲襪和貓耳造型面具增添神秘感，裙子長度只到腿根，搭配甜美五官電暈許多粉絲，貼文獲10.5萬人按讚，大批網友直呼：「不行，衣服穿好」、「果然是辣辣」、「剛剛看不出來扮什麼原來是扮我女朋友」、「娜比太辣了」、「歐陽辣辣」、「我的媽呀這也太美了吧」、「看到本人會心臟驟停的一個狀態」、「美腿娜娜寶」。

歐陽娜娜萬聖節化身暗黑精靈。（圖／歐陽娜娜微博）

歐陽娜娜6歲起開始學大提琴，12歲就在國家音樂廳演奏，13歲就考上美國柯蒂斯音樂學院當知名鋼琴家郎朗學妹，頂著星二代和大提琴才女的名頭走紅，但2年後她休學轉往演藝圈發展，2018年時錄取美國名校柏克利音樂學院，當時18歲的她因演藝圈工作繁忙低調休學，今年她上電台接受訪問透露9月開始會重返校園：「我其實中間休學了好幾年了，現在疫情結束，我就又可以回去了。」這次將會讀2、3個學期，至於會不會畢業？她沒把話說死。