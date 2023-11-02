民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安今（2）日接受廣播節目專訪，潘以民進黨「過來人」經驗表示，賴清德也很清楚柯文哲的布局，柯文哲現在玩整合議題，都是在為了棄保鋪路，國民黨身為大黨還能輕易被玩弄，要加油、要好好選。

潘孟安說，2014年民進黨與柯文哲合作破局，一切都歷歷在目，每天都在分裂社會的人，竟然說要團結台灣，相當諷刺。

潘孟安今接受「新聞放鞭炮」節目專訪，被問到民進黨判斷選戰軍情，侯柯兩人共同出現在同張選票機率是否超過7成？潘孟安說，應該不會；他也說，藍白整合問題根本是「假議題」，藍白未達共識，是每天上演「政治肥皂劇」。

他認為，最希望藍白整合成功的莫屬中國，倘若整合成功，就代表選戰正式進入「一對一」。

對於近期媒體公布的民調，藍白合可以打敗綠營；潘孟安認為，民進黨不用理會，自己做好準備，專注打選戰，別黨家務事不予置評，「但我們還是要奉勸侯市長好好選舉！」

至於柯文哲選戰開打後，多次向賴清德發動「烏賊戰」，潘孟安說，民進黨依然會把柯文哲視為可敬的對手，每個人都有自己的選舉風格，過去政治人物用心扎根累積聲望、好好做事讓選民認識，為何放到現在，政治人物必須靠「噴口水」才能獲取掌聲？

潘孟安指出，外界會認為選情冷，原因在於時間點還沒到，11月24日登記完後，各政黨的肉搏戰才會正式開打，這幾天也已進入深水區，賴清德陣營也知道今年選舉熱度慢，是因為選舉步調是有心人士透過網路操作，但民進黨一切都是按表操課。