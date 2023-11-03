日本政府今天通過新經濟對策，首相岸田文雄晚間舉行記者會表示，透過提供企業加薪協助及所得稅減稅等連串政策，希望能在2024年夏天實現所得增長高於物價上漲。

日本政府今天在臨時內閣會議上通過規模逾17兆日圓（約新台幣3兆6500億元）經濟對策，除了提供民眾減稅及低收入家庭補助外，也包含藉此實現持續性薪資成長及強化成長動力。

日本放送協會（NHK）報導，岸田晚間在記者會上談到解散眾議院舉行大選的時期說，目前專心致力於刻不容緩的課題，「暫不考慮其他的事，將全力拚經濟」。

岸田指出，眼前最大課題就是薪資增長趕不上物價上漲，「要完全擺脫通貨緊縮實現良性循環，必須要有一定的過渡期間」。

他說道，作為第一階段，今年到2024年初將針對苦於高物價的低所得人士等群體，提供作為緊急因應措施的補助金協助其生活。

岸田還說，第二階段就是2024年春天到夏天間，將正式推動所得提高對策，他本人會親自站在第一線，推動經濟界達成幅度超過今年水準的加薪，並全力協助中小企業替員工加薪。

岸田表示，到2024年夏天的階段時，希望在加薪及所得稅減稅加乘下，能確實讓所得增長高於物價上漲。

有關這次提出的經濟對策跟未來「防衛增稅」政策的一致性，岸田說道，為維護人民生活及實現經濟成長，優先推動相關對策很重要，「沒有考慮在這次減稅同時實施防衛方面的稅制措施」。

談到為了強化少子女化對策財源，政府正評估未來擴大民眾負擔範圍，至於這與今天提出新經濟對策之間的關聯，岸田指出，會來評估在推動社會福利改革時不增加民眾實質負擔，「跟這次的所得稅減稅沒有矛盾之處」。