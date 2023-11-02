民進黨高雄市立委選舉布局，因現任立委趙天麟出軌，改徵召高市議員黃捷空降接棒，但有地方人士透露，恐會讓綠營鳳山選情連帶受影響。對此，前立委郭正亮分析，鳳山現任綠委許智傑的基層很綿密，但藍營參選人是首次出戰；而黃捷幾乎沒機會當選，內憂是因她當選會讓在地議員永遠無法往上爬，不可能全力輔選，外患則是獨派的危機感很強，會力拼讓喜樂島聯盟主席郭倍宏進國會，怕過幾年就沒有機會推動台獨，不會支持黃捷。

據《風傳媒》報導，有地方人士認為，黃捷曾因鳳山區立委席次與現任立委許智傑相爭後和解，但黃離開恐讓許智傑原先有望拿到的年輕票落空，而該區國民黨參選人、市議員鍾易仲比許年輕7歲，與年輕族群有互動，父親鍾紹和是客家大老、美濃區前立委，客家人在鳳山有七萬多人、內聚力強，支持鍾的比例極高，已逼到許智傑回防客家票。但郭正亮今(2日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，許智傑當過鳳山市長，基層實力綿密，而此次是藍營的鍾易仲第一次參選，狀況不一樣。

對於黃捷的實力，郭正亮指出是罷免案把知名度打響，陳其邁、綠媒都全力幫忙，黃捷算是因禍得福，用無黨籍參選議員還第一高票，但畢竟是選鳳山，現在看到機會跑掉，這是黃捷的硬傷，但也是不得不選。

郭正亮指出，民進黨在高六選區中的苓雅區，3個市議員都很資深，擔任3、4屆議員，而黃捷才30歲，若此次當選，其他綠營議員這輩子都別想選立委，難以想像這些人會全力輔選，從政的人沒那麼高潔。黃捷想選贏一定要感動基層，連續兩個月都要早起送車，一直跑行程到晚上掃垃圾車，如果只靠大佬、大哥帶效果很弱，且單一選區別想靠空戰就當選。

另外，郭正亮提到獨立參選的獨派大老郭倍宏，民進黨太低估郭倍宏的實力，而且高雄的獨派有二十幾個人希望民進黨與郭合作，但民進黨沒有處理，郭倍宏是成功企業家、當過民視董事長，在媒體、經濟資源都遠遠超過黃捷，應該能拿到2萬票以上。

郭正亮指出，黃捷內、外部都有壓力，內憂是綠營在地議員不會認真輔選，外患則是郭倍宏，現在獨派很有危機感，認為未來幾年就會決定台灣要不要獨立，以後就沒機會，這種情況下獨派不會支持黃捷，因為他們認為黃捷可以等，但郭倍宏也沒辦法再選幾屆，這次就要送郭進國會拚一下，只要藍營參選人陳美雅不要因為藍白破局被大幅影響，黃捷根本沒有機會贏。

另外媒體人毛家慶也提到，上一屆趙天麟能當選是因為長老教會支持，但黃捷的性向遭到長老教會批評、不可能支持黃，這次選舉長老教會選擇支持郭倍宏。