中職「台灣大賽」將在4日開打，包辦全年戰績第一及下半季冠軍的味全龍握有第1、2、5、6、7戰共5場主場優勢，前2戰天母門票已全數售完，在地合作夥伴亦相繼推出主場應援活動，邀請球迷響應為龍隊助威。

「SOGO百貨天母店」率先於11月4日主場首戰推出「SO」「GO」贈獎活動，只要味全龍在防守時達成「SO」三振出局及「GO」滾地球出局條件，每達成一次條件即累積1000元SOGO禮券，並將在比賽結束時抽出1位幸運球迷獨拿累計金額等值禮券。SOGO百貨天母店希望藉此活動力挺在地球隊味全龍，順利在台灣大賽旗開得勝。

味全龍自2022年球季開始攜手「眠豆腐」，只要於主場獲頒MVP的龍隊球員都能領取「贏球龍好眠」獎項把眠豆腐枕頭帶回家。今年味全龍順利挺進台灣大賽，眠豆腐也大手筆加碼，只要總冠軍系列戰龍隊於主場贏球，單場MVP球員將可獲贈眠豆腐大全套獎項，內容包含眠豆腐2.0床墊、橡木床架、麵包枕、工學枕、眠被窩、橡木床頭櫃及超展開床頭櫃，總價值超過8萬元，期待龍將在台灣大賽屢創佳績，贏球龍好眠。

全球第三大啤酒商「嘉士伯」聯手龍隊推出球賽現場活動，凡總冠軍戰期間，只要味全龍球員每擊出一支全壘打，即隨機抽出一位球迷體驗與該球員背號相同數量的罐裝夏日蜜蘋果酒藍莓口味，若背號低於雙位數的球員擊出全壘打則可體驗背號同等組數的啤酒！邀請球迷進場舉杯，一起為龍將們的全壘打慶祝。

冠軍戰期間供應味全龍球團餐食的天母名店「勝口味」，將於龍隊主場獲勝隔日免費送出招牌餐100份！球迷只要穿著味全龍周邊紅色服飾到店用餐，任意消費即可獲得口味任選之招牌麵線一碗，天母店、芝山店各發贈50碗贈完為止。

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