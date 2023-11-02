百萬YouTuber蔡阿嘎與老婆二伯結婚後，育有兩個兒子「蔡桃貴」、「蔡波能」，一家人經常透過社群網站分享幸福日常。昨(1日)深夜，蔡阿嘎驚喜老婆突然換上「戰袍」他立刻拿起相機捕捉畫面，歪問「是在暗示什麼？」，引發大批網友湊熱鬧為他加油。

蔡阿嘎昨晚曬出老婆二伯身穿打領帶性感制服，搭配短裙，將額前碎髮紮起，佩戴黑框眼鏡。衝擊視覺的俏皮可愛畫面，讓蔡阿嘎興奮表示，這個時間兩個兒子都睡了「特地換上這套我最愛的蘿莉控學生制服系列，二伯是在暗示什麼」，幽默話鋒一轉，他笑問「還是...要去錄天才衝衝衝？」。

老婆深夜突然換上「戰袍」，蔡阿嘎笑問「是在暗示什麼？」，引發大批網友熱心解答。（圖／翻攝自蔡阿嘎 臉書）

隨後他更自我解嘲留言回應「嗯！想必是要去跟乃哥玩韻腳tempo吧」，成功逗樂許多網友，引發大家歪樓留言「阿嘎晚上請加班」、「讓她生讓她生」、「阿嘎～今晚麥睏，加油」、「嘎哥衝了！明年剛好在添一龍寶」、「錄阿嘎衝衝衝」、「小龍女ready go」。

日前蔡阿嘎因一支「日本5大雷店餐廳」影片，誇張拍攝手法引發台灣、日本網友不滿，因此被炎上一段時間，兩度發布道歉聲明，用日文與影片的方式表達歉意，他也承諾會趕緊調整腳步「虛心改過，同時背負著大家的責難、期待與悔恨，扛著它們繼續勇敢的往前走！」。