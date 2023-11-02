鴻海創辦人郭台銘連署站，疑花錢買個資來衝連署書數量，士林地檢署上月20日聲押禁見沈女獲准，21日依總統副總統選舉罷免法約談北投溫泉大亨陳仲明等8人，根據連署資料擴大追查，1日新北地檢署聲押陳仲明獲准後，士檢2日再次以約談數人，目前陸續在收網當中。

北投地方人士近日紛紛傳出「你今天被約談了嗎？」包括議員服務處主任、地方仕紳等，但眾人都異口同聲指，連署書收錢並不犯法，但檢警調查，仍有連署站為了衝高數量，疑花錢購買個資，部分民眾甚至不知道自己參與連署。

台北市調查處提供情資，士檢上月底指揮台北市警察局刑警大隊等單位，查扣可疑連署書，並且約談上百名證人，部分否認有連署，承認有收錢的連署人交由檢察官複訊，而陳仲明遭約談後300萬元交保，但交保11日後，新北地檢署再次約談，訊後向法院聲押獲准。

檢察官後經交叉比對連署書名冊、金流，發現有共犯疑似參與連署行賄，上月26日再指揮調查局台北市調查處，搜索台北、嘉義共兩處，同時約談楊、羅兩人，訊後分別諭令10萬元、30萬元交保。