繮甸東北部的果敢地區，在最近幾天發生戰鬥，戰鬥細節不確定，但是緬甸軍政府表示，他們失去對中國邊境重要城鎮清水河(Chinshwehaw)的控制。中國大陸外交部發言人敦促雙方都應該停火，以談判解決爭端。

半島電視台(Aljazeera)報導，軍政府發言人蘇敏敦(Zaw Min Tun)表示，當地的「政府、行政機構和安全機構已不完全失去聯絡」。

清水河的失守，是緬甸軍政府威信的重大打擊，目前執掌首都奈比多的是軍人政府，他們在2021 年2月，無視選舉結果，發動軍事政變，並且逮捕並拘禁翁山蘇姬為首的民選政府。

果敢地區在歷史上就是華人居住地，現在當地仍然以華人為主，還有華人學校。清水河鎮與中國雲南省接壤，是當地的貿易中心。一份商務部的消息，今年4月至9月，緬甸與中國18億美元的邊境貿易額，有超過四分之一是經過清水河。

報導稱，這一場戰鬥是三兄弟聯盟：緬甸民族民主聯盟軍（MNDAA）、若開軍（AA）及德昂民族解放軍（TNLA）所發動，這些組織據信有 15,000 名武裝成員，經常與緬甸軍政就自治權力和資源發生衝突。

最近幾天，反抗軍聯盟佔領了多個軍事哨所與連接緬甸與中國的主要道路。民族民主同盟還發布作戰勝利的影片，是在清水河鎮。

蘇敏敦證實過去一周內，在撣邦 10 個地點都爆發了戰鬥，他指責三個武裝團體「炸毀發電站、炸毀橋樑、破壞交通路線」，造成民眾生活不便與困難。

叛軍稱他們擊殺打傷數十名政府軍士兵，但軍政府沒有提供任何傷亡數字。

聯合國表示，擔心數千人因戰鬥而流離失所，其中一些人越過邊境逃往中國大陸；大陸外交部發言人汪文斌在例行新聞發布會上表示，「北京敦促各方立即停火、停止戰鬥；交戰各方以對話協商的和平方式，以解決分歧。」