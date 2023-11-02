2010年成立的台東市「鐵花村」，經過多年發展已成為當地知名的景點，沒想到今（2）日台灣好基金會卻突然宣布，鐵花村將在今年12月31日畫下句點，讓網友全都超錯愕。

台灣好基金會透過「鐵花村音樂聚落‧慢市集」官方臉書發出公告，指出基金會從2009年到台東蹲點學習，花了2年的時間才在當年一片荒涼的鐵花路點上第一盞燈，為台東帶來不一樣的面貌。

基金會提到，鐵花村從2010年7月31日正式成立，至今已超過13年，成為台東生活與旅遊觀光的重點，除了音樂展演活動外，也擔負起培育部落年輕人的責任，如今已為台東完成翻土打底的工作，因此鐵花村將於2023年12月31日正式畫下圓滿句點，「謝謝前前後後加入鐵花村、一起工作一起生活的每一個人，因為有他們的付出，才有鐵花綻放。」

突如其來的消息讓網友超錯愕，紛紛留言喊「到底是怎麼回事啊？」、「怎麼會，真的太難過了，難以接受」、「沒有鐵花村的台東，會好像失去了什麼」、「那麼多外地客來台東，晚上會去走走，逛逛的，就是鐵花村，沒了鐵花村，無法想像」、「怎麼會結束呢？這樣不就少一個讓一些歌手表演的地方了，這也太突然了吧」、「失去鐵花村對台東來說真的是很沉重的損失」。