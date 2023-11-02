屏東赤山巖文化季夜市2日凌晨傳出聚眾鬥毆，但不是遊客起紛爭，而是攤商與清潔員等5人因「一直按喇叭」上演全武行，不僅互毆還砸車，5人訊後依妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東赤山巖文化季夜市2日凌晨傳出聚眾鬥毆，但不是遊客起紛爭，而是攤商與清潔員等5人因「一直按喇叭」上演全武行，不僅互毆還砸車，5人訊後依妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東赤山巖文化季夜市2日凌晨傳出聚眾鬥毆，但不是遊客起紛爭，而是攤商與清潔員等5人因「一直按喇叭」上演全武行，不僅互毆還砸車，5人訊後依妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌送辦。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東赤山巖文化季是新園鄉的年度地方盛事，也是屏東人最喜歡逛的夜市之一，近百攤商次次都吸引萬人參與，不料2日凌晨卻傳出聚眾鬥毆，但不是遊客起紛爭，而是攤商與清潔員等5人因「一直按喇叭」上演全武行，不僅互毆還砸車，5人訊後依妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌送辦。

東港警分局指出，2日凌晨1時許獲報赤山巖寺廟前發生聚眾鬥毆、砸車等情事，員警到場後發現，29歲莊男、32歲莊男與31歲郭男等3名攤商，當時正準備收攤，因不爽後方收拾垃圾的小貨車一直按喇叭，進而上演全武行。

警方調查，莊男因不爽小貨車一直按喇叭而嗆對方：「很急嗎？按什麼喇叭？」隨後，雙方一言不合打了起來，3名攤商與23歲劉男、20歲王男等2名清潔員大打出手，不只持木棍、塑膠椅互毆還砸車，5人全部掛彩，分別受有頭部、臉部、手部挫傷，幸經送醫包紮後無大礙。

警方說，2日2時許，陸續將嫌疑人帶到案說明，5人訊後依妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。