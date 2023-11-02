以色列持續攻擊加薩走廊，使得以色列對埃及的天然氣供應中斷，影響發電廠燃料供應。埃及日前宣布，每日全國停電時間從目前的1小時延長至2小時，以節省瓦斯用量。這項停電措施，民怨聲載道。

埃及電力部10月27日宣布，停電區間將從中午12時至凌晨3時之間，並將原本每日停電1小時的措施延長至2小時。除醫院外，所有地區均須實施限電，包括學校、警察部門等。

埃及媒體報導，政府發言人埃爾基森（Sameh El Kishen）強調，埃及為營運幾個新發電廠，每日從以色列進口8億立方英呎的天然氣，為發電廠供應燃料，但現在以色列因安全理由，停止向埃及出口天然氣。

埃爾基森解釋：「基於對電網安全和持續運行的擔憂，並為避免意外停電，我們決定減輕負荷，直到氣溫恢復到平均水準。」

埃及從以色列進口天然氣，為滿足部分國內需求之外，也將天然氣液化後再出口到歐洲。但由於今年夏天氣溫異常炎熱，埃及國內已耗盡所有的天然氣，幾乎無法再往海外運輸。

早在今年7月中旬，為緩解因盛暑大量使用空調，導致天然氣面臨短缺的壓力，埃及政府就已啟動一項全國性縮減負荷計畫，並於8月宣布全國各地每日定時限電。

原本去年夏天，埃及人認為停電應已成為過去式，因為埃及政府花費數十億美元投資在發電站、配電網路和新能源生產上。但今年氣候異常，埃及夏季氣溫經常突破攝氏40度，民眾長時間使用風扇和空調，加劇電網和天然氣供應壓力，迫使當局要求全國地區平均每天停電一小時，但當時也表示，最遲會在10月停止停電節能措施。

然而自10月28日起，停電時間卻延長為每天持續2小時，埃及北部靠地中海的港口城市亞力山卓（Alexandria）甚至出現停電長達4小時的情況。

還有埃及人在社群媒體上抱怨每天停電兩次，每次持續近2小時。連開羅市區最重要的「十月六日橋」一到夜晚也從原本繽紛的夜色變成黯淡的夜幕。

埃及知名演員，在社群平台X（原「推特」）上擁有680萬名粉絲的哈拉法維（Nabil El-Halafawi）10月29日在平台上發了一段抱怨停電的打油詩：

7月盛暑停電1小時——欣然接受。

9月熱浪持續停電——充分理解。

熱浪後還在停——超傻眼。

11月加碼停——怨怨怨。

一停4小時——有事嗎？

近幾天來，埃及停電問題已成為全國討論焦點。

一方面，沮喪的埃及人在社交媒體上貼文，宣洩停電不便所累積的憤怒情緒；而另一方面，也有許多親政府的電視主持人高呼支持官方路線。

在以巴民眾遭受戰爭恐懼之際，埃及民眾除要努力因應因當地貨幣嚴重貶值所帶來的經濟危機外，還要與越來越緊縮的停電措施持續奮戰。