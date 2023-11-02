北市北投區30日發生一起強盜案，警方2小時候破案，救出被害人羅女，但他說自己沒有被擄走，也沒有受傷。經警方調查後發現，原來報案人胡男是假星探，經常冒充型男，經常在捷運站附近搭訕貌美女子，佯稱可安排當model，誘騙正妹簽約，10年前就有女大生面試遭胡男軟禁性侵，警方將人救出後，調查發現疑有逾十多名女子受害。

據了解，身材肥胖的胡男日前在西門町搭訕羅女，羅女受到誆騙，誤認為自己遇到星探，有機會走紅，開始與胡男密切來往，還會時常到對方租住處互動，甚至有接吻等親密行為。

後來女大生上網搜索驚覺胡男真實身分，不僅是個渣男，還是性侵慣犯，因此要求分手。10月30日凌晨，胡男又到她住處賴著不走，讓她畏懼又氣憤，認為遭到騷擾及限制，因此向余姓前男友求救。

余姓前男友接到前女友求救電話，立即撂來羅時豐小兒子等一行5人，前往羅女住處，將胡男暴打一頓，並搶走手機，然後將羅女一起帶走。胡男被打後受傷流血，向警方報案指稱遭人毆打，女友「被人押走」，手機、現金都被搶走，恐會遭到不測。

警方獲報後立即與刑警大隊組成專案小組，經過2小時許，在東湖發現該名女子，但羅女稱，自己沒有被擄走，也沒有受傷。

警方為了釐清案情，立即聯繫士林地檢署檢察官，但因案情不明，余姓主嫌、羅男、蔡男、鄭男、梁男等5人，起出作案用的BB槍、球棒、手機等證物，當場被請回警局說明，並依強盜罪移送偵辦。