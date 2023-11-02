隨著9月出口成長轉正3.4％，終於終結已經連續12個月負成長的現狀，國發會也公佈9月景氣燈號為黃藍燈，情勢似乎一片大好。但國民黨立委李貴敏示警，9月外銷訂單卻是年減15.6％，也連續13個月負成長；製造業生產更是年減7.0％，連續16個月負成長。此次衰退期間已遠遠超過網路泡沫年代、金融海嘯時期，並改寫歷史紀錄。不知11月份公佈今年的第3季度經濟成長率時，會不會再度調整第1、2季的成長率來自圓其說？

李貴敏今(2日)在臉書發文表示，9月外銷訂單年減15.6％，也連續13個月負成長；製造業生產更是年減7.0％，連續16個月負成長。此次衰退期間已遠遠超過網路泡沫年代、金融海嘯時期，並改寫歷史紀錄。

李貴敏提到，在民進黨政府鋪天蓋地宣傳新南向之際，我們對新南向18國的出口金額佔比竟然只有20.2％，遠低於出口中國大陸（含香港）的38.8％的佔比，甚至在109年還倒退到17.7％，就算是110年也只有18.5％。顯見，綠營政府似乎並不真的想推動新南向，而只是想給百姓洗腦宣稱在抗中保台、放棄大陸市場後，還有新南向市場。

李貴敏指出，當中國大陸宣佈禁止台灣鳳梨進口時，農業部不但宣傳日本成為我鳳梨的主要出口國外，還說當年外銷日本近1.8萬噸，成長高達726％，是過去20年外銷日本的總和。豈不知109年我鳳梨出口到中國大陸約4.2萬噸，1.8萬噸又怎麼跟4.2萬噸相比？但農業部卻只是強調輸日成長高達7倍。如今，隨著ECFA早收清單可能被中國大陸終止，多種農產品出口大陸也將受到衝擊，但農業部竟還大言不慚地宣稱「短空長多」。

李貴敏強調，令人擔憂的是綠色政權信用欠佳，除了新冠案例「校正回歸」外，今年度第一季度的經濟成長率迄今三變，主計總處原本公佈的數值是-3.02％，後來調整成-2.87％，眼見經濟成長率保2不成，又再修正第1季經濟成長率為-3.31％，也把第2季經濟成長率從1.45％下調至1.36％。只能說是沉迷數字上了癮，真不知11月份公佈今年的第3季度經濟成長率時，會不會再度調整第1、2季的經濟成長率來自圓其說？

李貴敏直言，面對著通膨不止、景氣下滑，加上俄烏戰爭焦著、以巴戰爭擴大，未來的國內外政經局勢，真的沒有樂觀或輕忽的理由。尤其，美國聯準會仍可能持續升息，而外資也大量出脫台股；再加上兩岸關係緊張，糧食自給率衰退，物價持續上漲；通膨、低薪和無薪假問題未解，人民的體感經濟甚至進入寒冬，就算目前短暫出現出口止跌，也千萬別輕忽。更別再政治掛帥，民進黨政府就算不能成事，至少停止誤事吧！