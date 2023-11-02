YouTuber奎丁(Zamy、王乙晴)有著美豔外型及32E性感身材，在學生時期被封為「輔大豪乳女神」，憑著豪邁、不做作風格，在IG有74.2萬人追蹤，YouTuber時常以拍攝實驗等內容為主。她也會在社群分享時尚穿搭照，大方放送火辣身材，近日她PO出一組美照，卻因動作太大被網友說：「第二張要甩出來了啦」。

奎丁時常在Instagram放送好身材，今（2）日她打卡體驗套房和餐飲服務，當天她穿著墨綠色套裝，掛脖上衣露出川字腹肌，側身才發現上衣布料超少，側面和背後全露出，其中一張似乎動作太大美胸形狀超明顯，尺度逼近走光邊緣，奎丁也不避諱直言：「第二張會很怪嗎？還是很好看？我自己覺得有點神」。

PO出照片後吸引3.4萬人按讚，女星康茵茵驚呼「跑出來了」，網友們表示：「第二張不怪，有點想放大」、「我不行了⋯⋯好辣」、「被甩到應該傷不輕… 但我願意受傷」、「妳怎麼穿都好看，第二張雖然是角度問題，但誰看誰噴血」、「看了不噴鼻血才怪」、「讓人家看的目不轉睛」、「第二張欠放大」、「溢出來了」、「側邊完美視角」、「第二張整個看不出來有穿衣服」。

奎丁除了拍片，她也嘗試發歌，4月推出單曲〈自打嘴巴〉，不只是歌手也參與作詞、導演，將自己的心路歷程唱出，MV創下10萬觀看次數，好人緣的她找來飲料、瑪麗亞、阿鑫、陳南西、蕭芷渲、傑恩JN、蔡哥、那個女生Kiki、萬家麟、Lucy、美麗本人、賈皓鈞、Max等人拍攝，詮釋對愛情的看法。