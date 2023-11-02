從小行星撞地球到外星人入侵，好萊塢災難片已經想像了各種末世劇情。但這一些這些情節看起來有些牽強，事實證明，太空中有一個更可怕的威脅，實際上更有科學根據，那就是「千新星」（kilonova）天文事件，哪怕距離地球36光年的距離發生，都能在一瞬間內把我們給滅絕了，好消息是地球附近不太會發生。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）2日報導一項新研究警告，這種罕見的宇宙爆炸現象具有摧毀地球上生命的威力，可能會持續數千年。儘管不如超新星暴炸激烈，但當2個中子星相撞，或者1個中子星和1個黑洞相撞並合併時，就會連續產生幾秒鐘的伽瑪射線爆發。

James Webb Space Telescope finds rare heavy chemical element from 'kilonova' explosion https://t.co/ARhiO2wsOP pic.twitter.com/DqBk8wscad — SPACE.com (@SPACEdotcom) October 26, 2023

伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的科學家帕金（Haille Perkins）告訴Space.com：「我們發現，如果在地球周圍約36光年的範圍內發生了中子星合併，產生的輻射可能引發滅絕級事件。」

不過，這種千新星爆炸在我們地球附近發生的風險非常低，已知最近的中子星距離地球超過400光年，但科學家稱，它可能會滅絕人類的原因是，伽瑪射線引起的輻射帶有足夠的能量，可以剝離原子中的電子，這一過程稱為電離。

一旦這些射線抵達地球，就可能會摧毀臭氧層，使我們暴露於數千年的致命紫外線輻射之下。然而，爆炸必須在我們行星的36光年範圍內發生，伽瑪射線才能延伸到那麼遠。