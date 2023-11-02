國民黨總統參選人侯友宜2日晚間到桃園龜山為黨籍立委參選人牛煦庭站台。侯友宜說，立委外遇陸籍女子有沒有國安問題？潛艦國造有沒有弊案？都要查清楚。呼籲讓牛煦庭進立法院揭弊，他當總統來除弊，還給人民公道。

侯友宜2日晚間和桃園市長張善政及立委游毓蘭為牛煦庭站台，侯友宜批評，立委趙天麟外遇大陸女子，有沒有國安問題？要調查清楚。潛艦國造有沒有弊案，也要查清楚。他呼籲，讓牛煦庭進立法院揭弊，他當總統來除弊，還給人民公道，才對得起我們的故鄉。

侯友宜表示，從就讀中央警官學校至今，與龜山感情深厚，20多年前回到桃園擔任警察局長，認識很多在桃園打拚的好朋友。也感謝大家挺侯友宜，挺善良的張善政。侯友宜提到，光靠他一個人力量不夠，一定要牛煦庭到中央，為桃園多爭取預算。他說，桃園要設立高中不是這麼容易，若自己人當總統、市長、立委，相信龜山的大崗高中可以很順利完成。

侯友宜又說，民進黨執政至今，大陸戰機多8成，「飛來的是戰機，不是客機，因為沒有創造和平好時機。」侯友宜又說，陸客從2019年到2023年，從240萬降到15萬，影響不只觀光，還有其他產業。希望雙方以平等、尊嚴、友善交流。

張善政則批評，搭乘機捷的人越來越多，卻因為列車數量不足，要加班次加不了。他和行政院副院長鄭文燦提到要加買列車，卻只得到「考慮考慮」，到現在還沒有回應。張善政說，如果總統是侯友宜，早就答應了。

張善政也說，牛煦庭爭取龜山的容積轉移代金18億應該用在龜山，而過去市府擺著。張善政當選後，聽取牛煦庭建議，將18億用在大崗高中、文青國中小、大坪頂公園，呼籲大家讓侯友宜進入總統府，牛煦庭進入立法院。