共和黨總統候選人妮基海莉(Nikki Haley)表示，她認為美國所有支持哈瑪斯的抗議者，都應該被曝光他們的身分，因為他們支持恐怖份子，已危害國家安全。

商業內幕(Business Insider)報導，海莉在推特上說：「請公佈城市和大學裡，那些支持哈馬斯的抗議者的身分。他們選擇高喊『美國去死』的恐怖分子一邊，這是不可接受的。」

海莉曾經是美國駐聯合國大使，她在接受福斯新聞主持人漢尼提(Sean Patrick Hannity)的採訪時表示，她對美國城市和大學校園裡，有那麼多親巴勒斯坦的抗議和集會，感到非常震驚 。

她說：「那些美國人支持的是一個恐怖組織，這個組織殺害了33 名美國人，劫持了近20 名美國人質，他們說『美國去死」，並且每天都在繼續說「美國去死』。」

「那麼，這些美國人想看到他們(哈瑪斯)摧毀美國嗎？如果他們這樣做，他們當中的每一個人，對我們的國家來說都非常危險，因為這就是哈馬斯持續說的『美國去死』。從這角度來看，我認為很有必要公佈支持那些哈瑪斯支持者的名字，並應該被強力宣傳」。

海莉說：「因此，有些公司不想僱用他們，他們何必感到不安?雇主不想要這樣一些企圖摧毀我們國家的人。」

海莉並不是第一個提出應該公哈瑪斯支持者身分的的人。億萬富翁、對沖基金經理比爾•阿克曼（Bill Ackman）之前曾要求哈佛大學校方，公佈那些簽名支持哈瑪斯聯名信的學生姓名，該聯名信指責以色列應該對哈瑪斯的襲擊負責。阿克曼當時表示，公布姓名才不會使集團「不小心僱用他們」。

阿克曼之後收回了這些言論，他在新的一篇貼文中表示 ，公布這些抗議者姓名，「只會增加憤怒」。

川普也有類似表達，他在上個月的競選演講中表示，如果他贏得2024年大選，他將取銷那些「反猶太主義外國人」的學生簽證。

川普說：「以色列遭受襲擊後，美國大學校園裡出現大批外國人，引導學生公開支持恐怖分子，他們正在教導你的孩子仇恨。」