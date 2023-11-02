高雄市第六選區現任民進黨立委趙天麟因婚外情退選，民進黨徵召高雄市議員黃捷跨區接棒，將面對國民黨市議員陳美雅與喜樂島聯盟主席郭倍宏競爭。媒體人吳子嘉表示，陳美雅會不會當選？關鍵在郭倍宏愈努力，黃捷愈倒楣。

吳子嘉2日在中天《新聞千里馬》節目中表示，陳美雅跟黃捷本身都會拿到一些「豬哥票」，因為兩人都是美女。陳美雅會不會當選的關鍵在郭倍宏，郭倍宏愈努力，黃捷愈倒楣。這個地區原來是趙天麟的鐵盤，穩贏的。這些票有部分會轉到郭倍宏身上，就看郭倍宏要投入多少 。

吳子嘉接著指出，郭倍宏不是普通咖，他本身是台獨大老以外，還是營造廠的大老闆，所以不要以為郭倍宏一定是被淘汰的那一個，三腳督的結果很難講，因為以資金來看，郭倍宏第一名。

吳子嘉認為，高雄雖然是直轄市，也是六都之一，可是高雄還是一個傳統選區，新潮流不會讓黃捷當選，高雄市長陳其邁挺黃捷的動作，就是不想讓新潮流選，新潮流怎會幫忙。