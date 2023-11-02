食藥署1日舉辦記者會提醒民眾，勿將姑婆芋當成芋頭食用，更舉出北部度假酒店近期誤拿姑婆芋葉片當餐盤，導致2位民眾中毒的案例。但有網友指出，食藥署實際展示的植物，其實是可食用的千年芋，並非有毒的姑婆芋，對此食藥署今(2日)承認誤採植物，感謝網友指正並虛心檢討。PTT鄉民表示「你不知道可以去問姑婆勇」、「原本展示品被姑婆勇吃了？」、「難怪高端跟台灣食安這樣」、「難怪徐國勇可以當內政部長」。

食藥署表示，姑婆芋又稱為山芋、觀音蓮及天荷，是臺灣常見的低海拔植物，全株有毒，民眾容易誤認為芋頭，食入數分鐘後會引起喉嚨疼痛、口腔麻木、燒痛、潰瘍、失聲、吞嚥困難、唇腫、胸悶及胃部灼痛等症狀，若皮膚接觸到汁液則會引起搔癢及刺激感。

食藥署1日舉辦記者會提醒民眾，勿將姑婆芋當成芋頭食用。（食藥署提供）

食藥署1日在記者會上特別準備兩株植物，說明姑婆芋和芋頭的差異，但遭臉書粉專「胖胖樹的熱帶雨林」打臉，食藥署採的是可以食用的千年芋，不是台灣原生有毒的姑婆芋。千年芋又稱山藥芋，來自拉丁美洲，可食用，同屬天南星科的還有大野芋，對一般民眾來說，確實很難區分。

對此，食藥署副署長林金富回應，千年芋與姑婆芋外觀極為形似，採集展示葉片時，因不識千年芋而誤採，「針對網友指正，本署表達感謝並虛心檢討，日後將務求謹慎」。他也再次呼籲民眾，不採食路邊不明植物，以避免發生食品中毒。

PTT鄉民表示「勇哥」、「笑死」、「原本的展示品被姑婆勇吃了？」、「你不知道可以去問姑婆勇」、「太勇了吧」、「東堂勇哥」、「姑婆勇：你看看你！不找專業的來啊」、「連自己都分不出來還要教人」、「吃姑婆芋謝罪算了」、「好扯喔民進黨，難怪高端，跟台灣食安這樣」、「姑婆勇：不識貨」、「笑死...毫無專業的在當官」、「難怪徐國勇可以當內政部長」、「找姑婆勇就去認就好了啊，他會吃給你看」。