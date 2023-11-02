物價狂漲，不少銅板美食已不復見，但一碗粥要價850，引起討論。有網友到花蓮買了一碗雙腰子粥，竟然被收850元，氣得PO文痛罵太離譜，對此老闆娘則表示「真材實料，經得起考驗」。

網友表示，自己到花蓮吉安市場某熱炒店買了一碗雙腰子粥，沒想到價格讓他驚嚇不已。只見原PO貼出的照片中，一碗粥內有5塊雞佛，還有4片豬腰子，加上幾片高麗菜。原PO批評一碗850元，份量卻相當少，根本被當盤子，但都點了，也只能硬著頭皮付錢。

老闆娘表示，雙腰子粥一碗成本就要600元，都是真材實料，經得起考驗。(圖／中視新聞)

對此李姓老闆娘也做出回應，她表示物價不斷上漲，而雞佛和豬腰子本來就貴，「豬腰子一副350元、雞睪丸半斤500元」，加上瓦斯水電成本，認為價格很合理，強調自己開店50年，用的都是真材實料，經得起考驗，況且也有事前告知客人價格。

實際查訪各地市場，豬腰子約在150到250元之間；雞睪丸半斤大約落在400元之譜，一碗算下來成本約為450元到600元。部分網友看到成本後，認為價格合理，反批「吃米不知米價」、「看一下成本，老闆娘不用賺嗎」；但仍有許多人無法接受：「850元可以吃大餐了」、「看到價錢就不會去買」、「這種價錢去吃一次都算得上是勇者」、「問題是份量吧，照片中的量確實太少」。