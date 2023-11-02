基隆城市行動劇場《腹嶼》走進了基隆的市區、走進民眾的日常，讓藝術更貼進生活。（基隆市文化局提供／張志康基隆傳真）

基隆城市行動劇場《腹嶼》走進了基隆的市區、走進民眾的日常，讓藝術更貼進生活。（基隆市文化局提供／張志康基隆傳真）

相信很多人還在想著這個周末要做些什麼，那麼，不妨趁著周末來一趟基隆，參加基隆城市行動劇場《腹嶼》的閉幕音樂派對，除了音樂、行動劇場外，還有由基隆市產發處舉辦的休閒農夫市集，讓你貼近藝術、感受藝文、享受生活。

基隆城市劇場行動是自2019年起，基隆市文化局透過委託創作邀請基隆市的表演藝術工作者，以實驗性、突破劇場框架的演出形式辦理，今年邀請到曾獲國藝會年度新人殊榮的高詠婕回鄉策展，以《腹嶼》為命題，強調與土地的互動與故事呈現。

而這次的表演，有別於過往劇場內的模式，走入基隆市區讓行經周遭的民眾也能夠隨時參與、欣賞，打破表演活動舞台與觀眾間的距離感，讓藝術更貼近生活。在以文化局為起點，透過遊走義二路街區、中正公園及基隆塔等路徑，探索曾在這片街區發生的故事與歷史。

本周末，也就是在11月4日，這次的演出則是來到了基隆港務分公司3樓的麗都蝶客花園。文化局長江亭玫表示，這類實驗性、遊走型的演出活動，受眾較少，但為了讓城市行動劇場的精神得以延續，這次的行動劇場閉幕場chill long音樂派對，取「基隆」之諧音，以療癒抒壓的銅鑼浴音樂作為開場，搭配新興的音樂創作及編曲家，如Kichor.ms劉文奇、陳東等，在音樂中添加新奇多元的風格，一如今年基隆城市行動劇場《腹嶼》的脈絡，藉由探索城市、回顧歷史來療癒自身，再為土地賦予新的能量與可能。

「chill long（基隆）城市行動《腹嶼》音樂派對」，訂於11月4日下午2時至6時20分舉行，演出地點就在基隆港務分公司3樓的麗都蝶客花園，當天現場還會有產發處舉辦的樂活瑪陵休閒農夫市集，活動均免費入場，歡迎民眾一起來感受藝文氛圍。