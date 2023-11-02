距離2024總統大選僅剩72天，且11月20日就要展開總統候選人登記，藍白合進度再度陷入僵局。然而據《新頭殼（Newtalk新聞）》2日發布的最新民調，在三腳督的情況下，柯文哲以29.58%居冠、賴清德29.06%居次、侯友宜雖然排第三為28.98%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日就表示，「賴清德是民進黨內唯一乾淨的候選人，賴清德的民調怎麼可能會掉？現在掉下來只有一個原因，我覺得新潮流他們的策略是故意放冷」，引發討論。

吳子嘉2日在中天節目《新聞千里馬》中表示，「賴清德的支持群跟非綠的支持群截然不同，兩個完全不相干，所以賴清德他有一定的支持度，我曾經預測過即使是一對一的決鬥，賴清德跟非綠的比例會非常接近，甚至是在五十萬票內輸贏，因為民進黨做得太爛了」。

吳子嘉更說，「賴清德是民進黨內唯一乾淨的候選人，賴清德的民調怎麼可能會掉？」吳子嘉最後更爆出，「現在掉下來只有一個原因，我覺得新潮流他們的策略是故意放冷，打冷戰，讓你侯友宜、柯文哲兩咖進來，放冷就民調低，柯文哲、侯友宜贏我都好，他希望三腳督或四腳督」。