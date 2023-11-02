由於全球化的影響，中國經濟增長放緩可能在全球引發連鎖效應。據日媒指出，近期日本企業發布第3季財報中，與中國相關的日本企業有7成營收與損益快速惡化。日本投資專家認為，過去曾被認為具有高增長實力的中國業務，已經迎來獲利增長的轉捩點，日企將大幅調整對華投資規模。

《日經中文網》指出，中國經濟放緩對日本企業造成直接打擊，截至10月31日發佈的2023年7~9月財報的17家與中國相關的日本企業中，有12家損益惡化。17家企業的合計凈利潤同比減少2成。減益幅度相較第2季（減少1成）擴大，與東證Prime上市企業總體利潤增加5成的局面形成了鮮明對比。

在31日發佈的10月中國製造業採購經理人指數（PMI）時隔2個月後再次低於50的榮枯線。PMI反映新訂單、生産、從業人數等的趨勢，此次數據顯示生産和新訂單的惡化十分明顯。

經營數位控制工具機等自動化設備的發那科（FANUC）7~9月的凈利潤減少20%，是4年來首次出現收益下降。在中國的銷售額減少27%，訂單額減少35%，是全球5個地區中減幅最大。該公司社長山口賢治説，「設備投資的觀望情緒仍在持續」。

經營感測器、影像系統、測量儀器的基恩斯（Keyence）為11個季度以來首次出現收益下降。社長中田有表示，「中國的經濟前景存在不確定性。而且設備投資緩慢」。從事醫療與保健設備的歐姆龍（Omron）亦出現最終虧損，以中國為中心的半導體和蓄電池相關設備投資推遲，工廠自動化系統因此陷入苦戰。

由於消費低迷，經營消費電子零件的村田製作所利潤也出現下降，第3季凈利潤同比減少12%，已連續6季度收益下滑。從事汽車與工業用馬達的尼得科（NIDEC）在純電動汽車（EV）部件業務方面，已取消本財年扭虧為盈的計劃。隨著競爭越來越激烈，首席執行官永守重信表示「將出現營業虧損」。

此外，受房地産市場低迷影響，TOTO衛生陶瓷器具及溫水沖洗坐便器銷售低迷，在海外家居業務中，預計大陸的營業利潤將比原計劃減少一半。

報導說，整體而言，日本企業對中國市場的警惕感較強。10月以後的訂單仍處於低水平，控制設備的恢復要到2024年夏季以後。房地産市場行情在2024年以後仍然會低迷，智慧手機雖緩慢復蘇，但仍以中低價位為主，難以指望過去那樣的高增長。

中國市場停滯有可能會影響今後日企的業務策略。中國日本商會9月面向在華日本企業實施的調查（獲得約1400家企業的有效回答）顯示，回答稱2023年「不投資」、「減少投資額」的約佔5成。

SMBC日興證券的新興市場國家首席經濟學家平山廣太指出，「中國消費者心理及房地産市場行情的恢復不明朗，以增長為前提的戰略正處於一大轉換點」。雖然像三菱汽車那樣決定退出在華生産的企業很少，但日企有可能紛紛調整投資規模、投資時間及人力資源運用。