警方查獲證物。（圖／警方提供）

金曲歌王羅時豐的小兒子捲入一起搶盜案，北市北投警方2小時後破案，救出被害人羅女，但他說自己沒有被擄走，也沒有受傷。羅女余姓前男友接獲羅女求救，找來羅時豐的小兒子羅森宇及其他友人前往搭救，將胡姓假星探打得頭破血流，胡男報案，警方將余姓男及羅時豐小兒子羅森宇等5人，儘管羅時豐的小兒子到案後表示，他並未參與打人，只是跟著朋友一起去「救人」，但仍遭警方依強盜罪移送偵辦。

據了解，羅時豐小兒子羅森宇去年3月，開著媽媽要價約350萬元的特斯拉返家時，不慎衝向路邊的停車格，將停車格內的9部機車全部撞翻。當時，羅時豐坦承，的確是小兒子犯下的錯，因為孩子剛考到駕照，所以很想要自己開車出門，才會趁著父母都不在家時，開著媽媽的車子出門。

羅時豐直言，出外景回到家後他只有關心兒子身心狀況，因為孩子也受到驚嚇，他看了也不捨再罵，「不經一事、不長一智。」

如今小兒子再度涉及強盜案，羅時豐2日表示：「出道多年已年過半百，近年能受到媒體與大眾朋友的關注，我一直都非常的珍惜與把握。這幾年我都在努力的傳達善與愛，希望讓善能夠循環，盡到自己身為公眾人物小小的力量，但沒想到對於自己的人生的基本習題，卻沒有辦法做到完好。家庭教育是社會的根本，因近年給予孩子的陪伴與時間少了許多，身為父親的我需要再多加油！唉~人生好難啊！」