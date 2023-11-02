2024大選藍白整合，在日前總統參選人柯文哲、侯友宜與國民黨主席朱立倫密會後，仍未有具體共識。民眾黨副秘書長許甫表示，柯文哲的態度要有公平機制，最常用的就是「全民調」，但藍營若提出其他合理的辦法，溝通的門都是暢通的；許也提到，雖藍營認為談完總統合作才能談其他層面，但民眾黨認為，在野要合作共推國會席次極大化、三黨不過半，若柯當選總統，一定還是找藍營組聯合政府。

許甫2日在政論節目《少康戰情室》表示，聽到侯友宜說「週五是最後通牒」時有點嚇一跳，像是刑警叫歹徒趕快出來投降的感覺，政黨之間合作講最後通牒，聽起來真的怪怪的。

許甫也重申柯文哲的態度，先前在記者會已經講清楚，當然大家都希望政黨合作，但要說服選民誰正誰副，一定要有「公平的機制」，否則支持者會不服氣。

許甫表示，現在看來比較合乎大家常用、公平的辦法就是全民調，這就是為甚麼民眾黨一直主張全民調機制，但同時也有聽到國民黨說會有其他公平、公正的方案，「我們是持續準備選總統，但如果國民黨有提出來一個合理的方案，溝通的門當然還是暢通的，這沒有問題」。

許甫也提到，國民黨現在是偏向「談完總統，其他才可以談」，但民眾黨的想法則是認為，有很多層次，我們覺得確定在野必須要整合、要合作，包括「立院席次極大化、三黨不過半」，這還是很努力的希望去做。

許甫也特別強調，不管未來在野總統合作變成甚麼局面，假設柯文哲最後可以順利當選總統，聯合政府這件事還是會推動，一定還是找國民黨做聯合政府，民眾黨提的架構概念，不會因為總統協商破局，就沒有聯合政府這件事，未來選後一定還是會走聯合政府。