大陸商務部網站消息，中國四大主場外交展會、第六屆進口博覽會將於5日至10日在上海舉辦。中國商務部發言人束玨婷2日表示，籌備工作基本就緒，本屆有展覽展示量質齊升，參展企業數量歷屆之最等四大亮點。

束玨婷分析亮點，一是新老朋友如約而至。來自154個國家、地區和國際組織的來賓，將齊聚本屆進博會。國家展有72個國家和國際組織集中展示。企業展吸引來自128個國家和地區3400多家企業參展。已註冊專業觀眾近41萬名。虹橋論壇與會規模預計超過8000人，300多名重量級嘉賓將在論壇分享觀點、交流研討。

二是展覽展示量質齊升。企業展展覽面積創新高，達36.7萬平方米，特裝展台面積占比近95％。參展的世界500強、行業龍頭企業以及創新型中小企業，數量均為歷屆之最，創新孵化專區展覽面積和項目數量較上屆增加一倍。

三是虹橋論壇內容豐富。本屆虹橋論壇在舉辦開幕式（主論壇）、「投資中國年」峰會等重要活動的同時，將圍繞「開放發展」「開放合作」「開放創新」「開放共用」四大板塊，舉行22場分論壇。論壇將發布《世界開放報告2023》及最新世界開放指數，聯合國貿發會議等機構也將發布相關專業報告。

四是各類活動精彩紛呈。將組織外資企業圓桌會、全球CEO巡館等活動，開展專業配套、人文交流等逾千場豐富多彩的現場活動，放大展會綜合溢出效應。

此外，還將持續完善服務點位布局，優化大會標識設置，提升證件使用便利性，強化餐飲服務能力，進一步提升參展參會人員的綜合服務體驗。