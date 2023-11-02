俄羅斯軍隊近日猛攻烏克蘭東部重鎮阿夫迪夫卡，當地已幾乎遭到俄軍包圍。烏國今天表示，俄軍對阿夫迪夫卡的攻勢已有所緩解。

自2014年俄國併吞克里米亞（Crimea）以來，烏東工業重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）一直是烏克蘭和俄羅斯交戰的核心。上月俄軍再度圍攻這座飽受戰火蹂躪的城鎮。

烏克蘭軍方發言人施圖蓬（Oleksandr Shtupun）今天表示：「當地的攻擊事件略有減少，敵軍仍在試圖包圍阿夫迪夫卡，但目前已不若先前那樣積極。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上發文表示，烏軍正在阿夫迪夫卡「採取防禦行動」，但沒有說明細節。

曾擁有約3萬人口的阿夫迪夫卡位於頓內茨克州（Donetsk）。克里姆林宮去年聲稱已吞併該州，但實質上並未完全控制該地區。

施圖蓬表示，俄軍可能重新集結，並發動另一波協同攻擊，但他聲稱烏軍已大致上控制局勢。

數月來，俄羅斯和烏克蘭都難以在戰場上取得決定性突破。

烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）表示，雙方已陷入「僵局」，讓人聯想起第一次世界大戰後的情況，俄羅斯今天則予以駁斥。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對記者說：「不，並沒有陷入僵局。俄羅斯正在穩定執行特別軍事行動，我方設定的所有目標都會實現。」