9月28日晚間開出的威力彩頭獎獎金高達9.11億元，一注獨得，羨煞不少人。台彩表示，這位幸運得主是高雄一位50歲製造業主管，他只花了700元，透過電腦選號，就中了9.11億元頭獎，分離課稅20%與千分之4印花稅後，實領7.2億，近期已完成領獎。

據《ETtoday新聞雲》報導，這位得主的超鎮定反應，讓台彩總經理謝志宏印象相當深刻。在領到閃瞎人的大筆獎金後，這位態度相當淡定的幸運得主僅表示，「還要想一想怎麼用」。

謝志宏表示，這名主管是超級彩券迷，沒有養牌習慣，平常喜歡走到哪裡、彩券就買到哪裡，而在投注時，也沒有指定選號，一切全憑運氣。這次花了700元買7注彩券，其中一注獨得。據《Yahoo財經新聞》報導，這名主管是一個人來領獎。

該期頭獎是在高雄市彌陀區中正路33號「能發彩券行」開出。當時業者廖小姐曾透露，開獎前1天店內來了一隻很大的蜥蜴，讓她直覺是福星帶財來，她興奮跟丈夫說，「店裡應該要開出大獎了！」沒想到果然成真。