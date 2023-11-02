加薩地區衛生部門本週四（2）更新數據，由於以色列持續對加薩地區的攻擊，死亡人數已升至9061人。巴勒斯坦衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）新聞發佈會上表示：「受害者包括3760名兒童和2326名婦女，還有3萬2000人受傷。」他說衛生部已經收到2060人仍然被埋在廢墟下的報告，其中包括名兒童。

Gaza: Attacks on hospitals & schools have taken a devastating toll on children.@UNICEF calls for an immediate humanitarian ceasefire and for unrestricted humanitarian access to allow aid to reach children & families. https://t.co/TsJ51PJ0AHpic.twitter.com/z0DqMdAan6 — United Nations (@UN) November 2, 2023

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）1日報導，加沙地帶以色列軍事攻勢的巴勒斯坦死亡人數急升至8796人，庫德拉在新聞發佈會上表示：「以色列的攻擊造成了135名醫護人員死亡和25輛救護車被摧毀。」根據發言人的說法，自10月7日以來，以色列軍隊已經針對加薩超過100個醫療機構進行了攻擊。」

#Gaza – Given the high number of civilian casualties & the scale of destruction following Israeli airstrikes on Jabalia refugee camp, we have serious concerns that these are disproportionate attacks that could amount to war crimes. pic.twitter.com/ky2jYVrhJq — UN Human Rights (@UNHumanRights) November 1, 2023

他補充說：「由於以色列的襲擊和燃料短缺，有16家醫院和32個初級保健中心被迫停止運作。」

發言人警告說，在燃料短缺的情況下，北加薩印尼醫院的主發電機「已經停止」運作，而加薩市的阿爾希法醫院的主發電機即將停止運作。

除了大量的傷亡和人民的大規模流離失所，由於以色列的圍困，加薩地帶的230萬居民的基本供應品面臨短缺。

自上週末以來，以色列軍隊已擴大了對加薩地區的空中和地面攻擊，自10月7日巴勒斯坦哈馬斯組織發動突襲以來，該地區一直遭受無情的空襲，超過1,538名以色列人在哈瑪斯的襲擊中喪生。

這場加薩地帶的衝突始於巴勒斯坦組織哈瑪斯於10月7日發動的「阿克薩洪水行動」該行動包括一系列的火箭發射和陸地、海上和空中的滲透行動。哈瑪斯表示，這次入侵是為了報復以色列對巴勒斯坦人的襲擊以及對阿克薩清真寺的襲擊。然後，以色列軍隊對加薩地帶的哈馬斯目標進行了無情的轟炸。

在本次衝突中，近10,600人喪生，其中包括9,061名巴勒斯坦人和1,538名以色列人

聯合國人道事務協調廳統計自2008年起至2023年9月21日，也就是以巴戰爭爆發前1個月。統計顯示出，巴勒斯坦死亡數為6407人、15萬260人受傷。以色列死亡人數為308人、6307人受傷。