【全程字幕】曾嗆侯柯志恩和韓國瑜都比你強？ 柯文哲說話了 @ChinaTimes

在野整合瀕臨破局，藍白總統參選人對總統人選產出方式各持己見，據稱侯友宜還撂話，週五就是最後談判期限，過了就什麼都不用再談。柯文哲今(2日)受訪時表示，他一開始並沒有說一定要全民調，他只是說總要有公開、公平的規則，因為民眾黨很強調SOP，強調程序正義、按表操課。此外，針對柯是否說過，韓國瑜跟柯志恩出來選都比侯友宜強？柯文哲質疑，如果只有兩個人在，這消息怎麼傳出來的？還有原話是否失真？

記者問到，是不是之前真的有和侯友宜當面說過，說韓國瑜跟柯志恩出來選，都比他強？那之後還會繼續爭取韓國瑜的支持嗎？

「第一點，如果只有兩個人在，請問這個消息怎麼傳出來的？」柯文哲回應提到「還有一點，講的到底有沒有失真？不過常常是這樣，我再講一遍，如果是兩個人的談話，那現在會流出去，到底是怎麼一回事？還有，如果是有誰流出去，他自己要還原到，當天是怎麼講的？」

記者追問，侯友宜說明天(3日)就是最後通牒，還說過站就不等人，「請問主席你會回應他嗎？是不是可以接受當這個副手，因為你有說，誰正誰副都可以，只是一定要用全民調？」柯文哲強調，「對我來講是這樣的，我一開始...我並沒有說要全民調，我只說，你一定要有一個公開、公平的規則。為什麼你知道？後來我發現，有時候這個叫理念上的不同。因為對我們台灣民眾黨來講，也許我們真的就是...我們很強調SOP的！強調程序正義、按表操課！」