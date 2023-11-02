南韓影帝劉亞仁今年年初被爆出有濫用俗稱「牛奶針」的異丙酚，此後受警方調查時，陸續被驗出大麻、K他命、古柯鹼、安眠藥物唑吡坦、舒眠麻醉藥物咪達唑侖、安眠藥物阿普唑侖等7種藥物呈現陽性反應，且3年陸續注射高達9.6公升的牛奶針。今韓媒報導，他為了將一個YouTuber變為共犯，竟教唆他人吸大麻。

據韓媒綜合報導，劉亞仁今年（2023）年初飛往美國，同行的還有以YouTuber A，B和C三位男士。1月21日先有劉亞仁、B和C在野外吸食大麻。到了翌日，A拍攝Vlog時走到游泳池，正好目擊到劉亞仁、B和C3三個人吸食大麻。劉亞仁看到A在拍攝，就向他發飆：「為什麼我要因為YouTuber令自己的自由時間被打擾？」

不僅如此，一名YouTuber好友向檢方供稱，劉亞仁擔心A對外透露他吸毒一事，導致自己被調查，和損害到自己的藝人形象，因此決定把A也拖下水，變為吸毒共犯，以防他會對外公開自己吸毒的事。

過程中，在一旁的B某、C某還在旁鼓吹，要A某試看看，劉亞仁還展現專業態度說：「不是這樣吸啦！要深深地吸進去。」接著教A正確吸法，最後A也只能照吸大麻。

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