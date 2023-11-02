《美麗島電子報》今（2）日就釋出了第64波2024總統大選追蹤民調，若是在三腳督的情況下，民進黨賴清德的支持度有36.6％，國民黨侯友宜為25.8％，民眾黨柯文哲為19.5％。而賴清德日前表示，民眾黨打算提名曾是共產黨員的陸配徐春鶯擔任不分區立委，有一個國民黨立委馬文君阻擋潛水艇國造，又多一個共產黨出身的立委，台灣更加危險。對此，前立委郭正亮2日就表示，「這個還是要一起看其他民調，因為民調太多了，大家還是要湊著看」，同時更提到「我難以想像一個總統候選人需要在第一時間出來批陸配，賴清德還把徐春鶯連到馬文君，簡直是瘋了」，引發討論。

郭正亮2日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「這個還是要一起看其他民調，因為我也第一時間收到另外一個民調，就不是這樣，因為民調太多了，大家還是要湊著看」，郭正亮更坦言，「我難以想像一個總統候選人需要在第一時間出來批陸配，賴清德真的這樣幹，我本來想說這個民進黨黨團講就夠了，結果賴清德自己跳到第一線，他還把徐春鶯連到馬文君，簡直是瘋了，然後潛艇就不用蓋了」。

郭正亮更直言，「你就知道他論述的邏輯，這已經是荒腔走板，沒有總統候選人自己這樣打的，還說藍白合就是國安大漏洞，這種話都出來了，擺明就是要打這個路了」，郭正亮最後更說，「這個路他就認為說，台灣恐中國大陸、反中國大陸大概就四成，就是算準了你們藍白不會合，才這樣打」。