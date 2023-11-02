你常覺得飯菜不夠鹹、喜歡多加一些鹽巴調味嗎？吃太鹹不僅容易導致心臟病、中風等心血管疾病發生，美國最新一項大型研究結果顯示，飲食攝取太多鹽分會使第2型糖尿病罹患風險上升。

英國《每日郵報》、合眾國際社（UPI）週三（1日）報導，美國杜蘭大學（Tulane University）研究團隊利用英國人體生物資料庫（UK Biobank）逾40萬名年齡37歲至73歲的英國人資料，調查鹽分攝取量、用餐時以鹽巴調味的頻率。12年追蹤期間，大約1.3萬人得了第2型糖尿病。

針對這1萬3000名糖尿病患者分析發現，自述每餐「總是」加鹽的人，患病風險比用餐時從不或很少加鹽的人各高出39%，若與「有時」、「通常」加鹽的人相較，罹病風險高出13%、20%。

控制鹽分攝取量，對於身體健康有莫大助益。

研究也把年齡、性別、身高體重、吸菸狀況、飲酒習慣、活動量納入考量，但未評估烹飪過程鹽的使用量或攝取的鹽分總量。研究成果已發表於《梅約醫院學報》（Mayo Clinic Proceedings）。研究論文第一作者、杜蘭大學公共衛生及熱帶醫療學院教授齊魯（Lu Qi，音譯）表示，近年研究表明，限制鹽分攝取量可降低心血管疾病、高血壓的發生風險，但杜蘭大學這項研究首度顯示，餐桌上不擺鹽罐也有助於預防第2型糖尿病，大眾應考慮使用低鈉替代品。

他指出，鹽的攝取量何以與第2型糖尿病風險增加之間的確切關聯，需要臨床實驗以進一步釐清，不過，鹽會讓人吃得更多，進而增加肥胖、發炎等危險因子發生機率，「罹患第2型糖尿病的風險較高，部分原因在於食物中添加鹽分導致體內脂肪增加」；經常攝取鹽分也與身體質量指數（BMI）、腰臀比（waist-to-hip ratio）偏高有關。

英國國民健康局（NHS）建議，成年人每天攝取鹽分上限為6公克，大約1茶匙。英國糖尿病協會提醒，日常許多食品，例如培根、香腸、洋片、熟食餐點都含有鹽分，要多留心食品成分標籤、選擇含鹽量較低的食品，膳食可用香草、香料代替鹽分以增添風味。