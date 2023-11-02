網購盛事雙11即將開打，韓國最大電商平台酷澎(Coupang)今年首度加入雙11之爭；酷澎2日宣布，台灣第二座物流中心正式啟用，酷澎創辦人暨執行長金範錫（Kim Bom Suk）主持啟用典禮時預告，將再加碼投資台灣，明年上半年將開設第三座物流中心，累計在台創造逾5000個工作機會。

經濟部長王美花致詞時表示，酷澎在韓國發展非常好，其實它的總部是設在美國西雅圖，來台設立電子商務、開設多座物流中心、意味台美之間投資關係良好，期望將韓國成功經驗與台灣分享，韓國、全球商品可以賣到台灣，也能將台灣商品行銷全世界。

桃園市長張善政表示，酷澎第一、第二座物流位在大園，第三座物流中心也將如期於桃園啟用。顯示桃園是電商平台建構物流中心的首選；張善政表示，別看物流中心現場只有50名員工，其背後必須要有軟體、資料科學分析、超效率網路等人才進入，才能將整個平台支撐起來，酷澎來台投資，累計招募超過5000名員工，很適合有智慧科技專才的年輕人就業。

酷澎三座物流中心皆位於桃園大園，第一座已在去年下半年啟用，第二座2日投入營運，金範錫透露，第二座物流中心是酷澎在台最大的物流中心，但卻只是韓國最大物流中心五分之一；酷澎於韓國布建超過 100 座倉庫和物流中心，倉儲總面積等同 17 座大安森林公園，使當地七成人口住在其倉儲據點的方圓 10 公里內，這也讓酷澎在台打造實體基礎建設後，決定再設置第三座物流中心。

酷澎積極發展電商事業相關專利下，全球專利數量將近 2000 項，在台也取得超過 170 項專利；金範錫表示，在加州矽谷的酷澎創新實驗室已開發運用 AI 掃描技術的機器人原型，可使出貨速度和準確度最佳化。

金範錫分享，會加碼投資是因為台灣是商務和投資的寶地，擁有世上教育水準數一數二高的勞動人口，人均所得在人口超過 2,000 萬的經濟體中排名第二，僅次於美國，還有專職推動台灣數位未來的部級單位。更重要的是，台灣人勇於擁抱新科技，探索創新的方法來改善生活」。

除了酷澎外，總部設在英國倫敦、德國上市的時尚購物平台ZALORA日前重返台灣市場後，品牌傳播總監Neha Bhasin 表示，其實ZALORA並沒有真正離開過，這次是決定深耕台灣市場，明年投資台灣的金額將佔全球的3、4成，不僅佔比最高，這次也多了支付上、商品選擇的多樣性，顯示對台灣市場的重視程度。

Neha Bhasin觀察，台灣消費者的痛點包括網購退換貨不便、擔心買到仿冒品等，ZALORA這次提供「100％正品」、「超過3000個頂級國際品牌」、「30天內免費退換貨」三大保證外，更首創「VIP會員制」，只要成為VIP會員，不限金額消費一整年通通免運。

ZALORA橫跨亞洲7個國家，提供Mango, Next, Adidas等國際知名品牌，及BOSS, AgnesB.,COS各式時尚潮流名品，讓消費者擁有一流且便捷的購物體驗。

為歡慶電商購物盛宴雙11到來，Neha Bhasin透露，平台上的精品會有超乎想像的折扣；根據統計，台灣消費者在ZALORA平台消費，平均客單的消費餘額為70歐元(新台幣2411元)，若以購買精品為訴求，平均消費金額會落在200歐元(新台幣6890元)左右。