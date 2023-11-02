【全程字幕】曾嗆侯柯志恩和韓國瑜都比你強？ 柯文哲說話了 @ChinaTimes

在野整合瀕臨破局，藍白總統參選人對總統人選產出方式各持己見，據稱侯友宜還撂話，週五就是最後談判期限，過了就什麼都不用再談。柯文哲2日受訪時表示，他一開始並沒有說一定要全民調，他只是說總要有公開、公平的規則，因為民眾黨很強調SOP，強調程序正義、按表操課。他直言這個叫政治DNA的不合，台灣傳統政治都要喬，喬到最後就是密室政治，後來就變成分贓政治。如果真的要再見面，下次就一定要公開。

記者問到，侯友宜說週五(3日)就是最後通牒，還說過站就不等人，「請問主席你會回應他嗎？是不是可以接受當這個副手，因為你有說，誰正誰副都可以，只是一定要用全民調？」柯文哲強調，「對我來講是這樣的，我一開始...我並沒有說要全民調，我只說，你一定要有一個公開、公平的規則。為什麼你知道？後來我發現，有時候這個叫理念上的不同。因為對我們台灣民眾黨來講，也許我們真的就是...我們很強調SOP的！」

「強調程序正義、按表操課！」柯文哲指出，可是有時候在台灣的傳統政治上，他都是要喬。「但是我覺得很奇怪，這個應該就是叫，政治DNA的不合！再講一遍，我沒有說一定要全民調或幹什麼，就是說你總要有一套公開、公平的規則。因為雙方都有支持者，讓雙方支持者都可以接受的一個解決方案。我不贊成在那裡，喬到最後就是密室政治，後來就變成分贓政治！」

柯文哲直言，「所以我當時也講了，如果真的要再見面，下次就一定要公開！因為我們是強調公開嘛，對不對？結果你看一去那裡，奇怪，怎麼都是記者埋伏在那裡？我覺得奇怪，下一次我一定不要再什麼密室政治了，我就是公開透明！」